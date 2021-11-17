ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Киеве разоблачили COVID-аферистов, услугами которых пользовались госслужащие – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СБУ, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов
По данным СБУ, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве две масштабные схемы по подделке результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов, чтобы получить незаконный больничный.

Первую коррупционную схему разоблачили киберспециалисты СБУ. Они установили, что одно из медицинских учреждений Киева принимало заявки на ПЦР-тесты через анонимный Telegram-бот. Электронные версии результатов размещали на поддельном сайте этого учреждения.

"Веб-ресурс использовался для имитирования подлинности подделки: сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте. Установлено, что тесты генерировались автоматически с помощью специально разработанного злоумышленником программного обеспечения", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, схему организовал житель столицы в мае этого года. Поддельными документами воспользовалось более 9 тыс. человек, в том числе государственные служащие, должностные лица коммунальных предприятий и работники медицинских учреждений.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишения свободы на срок до шести лет.

Веб-ресурсы и Telegram-бот подозреваемого заблокированы. Правоохранители устанавливают всех "клиентов" противоправного сервиса.

Вторая схема, разоблаченная в Киевской области, заключалась в подделке COVID-сертификатов с последующим внесением информации в реестр eHealth и приложение "Дія".

"За каждую псевдовакцинацию дельцы получали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. грн. Досудебным расследованием установлено, что работники столичного медицинского учреждения получали заказы через посредника, который два месяца назад создал Telegram-канал для их приема", – отметили в СБУ.

По оперативным данным, фигуранты внесли в реестр более 100 человек с фальшивыми сертификатами.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

17 ноября в Госпогранслужбе Украины заявили, что за три месяца обнаружили 2,3 тыс. недействительных и поддельных COVID-сертификатов.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: СБУ, коррупция, уголовное производство, приложение Дія, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (90057)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (85633)
3
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (81625)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (77912)
5
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (67621)
6
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (51244)
7
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (51225)
8
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (50829)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS