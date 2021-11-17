В Киеве разоблачили COVID-аферистов, услугами которых пользовались госслужащие – СБУ

По данным СБУ, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов, чтобы получить незаконный больничный.

Первую коррупционную схему разоблачили киберспециалисты СБУ. Они установили, что одно из медицинских учреждений Киева принимало заявки на ПЦР-тесты через анонимный Telegram-бот. Электронные версии результатов размещали на поддельном сайте этого учреждения.

"Веб-ресурс использовался для имитирования подлинности подделки: сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте. Установлено, что тесты генерировались автоматически с помощью специально разработанного злоумышленником программного обеспечения", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, схему организовал житель столицы в мае этого года. Поддельными документами воспользовалось более 9 тыс. человек, в том числе государственные служащие, должностные лица коммунальных предприятий и работники медицинских учреждений.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишения свободы на срок до шести лет.

Веб-ресурсы и Telegram-бот подозреваемого заблокированы. Правоохранители устанавливают всех "клиентов" противоправного сервиса.

Вторая схема, разоблаченная в Киевской области, заключалась в подделке COVID-сертификатов с последующим внесением информации в реестр eHealth и приложение "Дія".

"За каждую псевдовакцинацию дельцы получали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. грн. Досудебным расследованием установлено, что работники столичного медицинского учреждения получали заказы через посредника, который два месяца назад создал Telegram-канал для их приема", – отметили в СБУ.

По оперативным данным, фигуранты внесли в реестр более 100 человек с фальшивыми сертификатами.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.