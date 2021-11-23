Более 10 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19

Первую дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизирован 191 051 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (122 575) и Sinovac (104 134), также 30 161 прививку сделали вакциной AstraZeneca и еще 13 388 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360. В общей сложности сделано 22 939 693 прививки.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – подчеркнули в Минздраве.