В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное число инфицированных

В Украине за 24 часа подтвердили более 14 тыс. новых инфицирований Фото: ЕРА

"23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1183, медработников – 287). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 4077 человек, летальных исходов – 595, выздоровело – 29 044 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 729 новых случаев коронавирусной инфекции и 720 смертей среди пациентов с COVID-19.

Число выздоровевших во вторник стало рекордом за все время эпидемии в Украине. Последний зафиксированный максимум составлял 25 415 (12 ноября 2021 года).

За последние 24 часа в стране сделали 108 827 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1743) и Полтавской области (1060).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 367 461 случай коронавирусной инфекции, скончалось 82 913 пациентов с COVID-19, выздоровел 2 825 641 человек.