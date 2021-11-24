Киев и три области могут вскоре выйти из "красной" зоны – Киевская школа экономики

КШЭ: "Парад" выходов украинских регионов из "красных" зон ожидается уже на следующей неделе Фото: EPA

"Парад" выходов украинских регионов из "красных" зон эпидемической опасности ожидается уже на следующей неделе. Среди возможных кандидатов на выход из "красной" зоны – Киев, а также Одесская, Донецкая и Херсонская области", – говорится в сообщении.

В КШЭ отметили, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине снижаются вторую неделю подряд, но в январе возможна новая вспышка.