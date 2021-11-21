В Украине "красному" уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей – Минздрав

Речь идет о Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Закарпатская, Полтавская и Харьковская области соответствуют "желтому" уровню, а Кировоградская. Тернопольская и Черновицкая – "желтому".

Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (69,6, 67,1 и 64,9).