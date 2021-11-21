За сутки более 4 тыс. украинцев с COVID-19 попали в больницу

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших – 894 ребенка и 99 медработников.

За минувшие сутки умерло от болезни 377 человека, выздоровело – 14 450. В больницу попало 4048 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 18 250 новых случаев коронавирусной инфекции и 664 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 332 943 случая COVID-19, 2 762 950 человек выздоровели, 81 272 – умерли.