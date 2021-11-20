Выплата 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 может ускорить рост ВВП – Шмыгаль

"На этой неделе президент Украины [Владимир Зеленский] анонсировал программу выплат по 1 тыс. грн для всех вакцинированных украинцев. По предварительным оценкам НБУ, такая программа может ускорить рост ВВП на 0,2%", – написал он.

По словам главы правительства, задумывая эти выплаты, "искали баланс между тем, чтобы поощрить вакцинацию и поддержать бизнес, наиболее пострадавший от пандемии".

"Именно поэтому был выбран целевой механизм использования средств. Кроме того, такие целевые выплаты будут иметь минимальный эффект на инфляционные процессы. По правительственным оценкам, около 6 тыс. бизнесов по всей стране смогут принять участие в программе", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "инициатива дорабатывается, чтобы ею в полной мере могли воспользоваться и пенсионеры, и жители сельской местности".