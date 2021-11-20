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ДЕНЬГИ

В Нацбанке оценили возможное влияние тысячи гривен за вакцинацию на инфляцию в Украине

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В Нацбанке считают, что от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства
В Нацбанке считают, что от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства
Фото: depositphotos.com/

Выплата вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн не повлияет на инфляцию в стране, заявил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук. Об этом он сказал в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 18 ноября.

По его оценке, суммы, о которых идет речь, "в масштабах экономики незначительны".

"Тем более речь идет о секторе услуг – учреждениях культуры и спорта – их доля в общем ВВП невелика. Возможны определенные эффекты в транспорте, железнодорожном и авиационном, но опять же, несущественные. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – прогнозировал Николайчук.

Он подчеркнул, что если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно считать очень эффективным, так как от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.

На просьбу сравнить ситуацию с выплатой 1 тыс. грн правительством Юлии Тимошенко в 2008 году замглавы НБУ отметил, что тогда в стране "получили исключительно инфляционный эффект, ведь экономика была перегретой". Сейчас, по его оценке, подобные решения могут иметь смысл, поскольку наблюдается недозагруженность мощностей в отдельных отраслях.

"Что касается ожиданий, подобная инициатива действительно может вызвать у населения впечатление, что государство начнет печатать деньги, однако сейчас в смысле влияния на ожидания большую роль играют цены на продукты питания и энергоресурсы. Ожидание финансовых аналитиков по темпам инфляции на следующие 12 месяцев – около 7%, банков и бизнеса – в пределах 7,5–8%", – сказал Николайчук.

По его словам, о президентской программе он "узнал из новостей, как и другие граждане", но в Нацбанке знали, что Офис президента и правительство обсуждали механизмы, каким образом стимулировать вакцинацию.

"С одной стороны, было бы лучше, если бы мы знали об этом решении в деталях. С другой – НБУ является независимым институтом, который не влияет на действия других госорганов, равно как и правительство не вмешивается в нашу работу", – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В Украине по состоянию на 20 ноября первую дозу вакцины получили 12,8 млн человек, а 9,7 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.

Теги: инфляция, НБУ, ВВП, экономика, цены, вакцинация, деньги, Нацбанк, выплаты, Сергей Николайчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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