В Нацбанке оценили возможное влияние тысячи гривен за вакцинацию на инфляцию в Украине

В Нацбанке считают, что от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства Фото: depositphotos.com/

По его оценке, суммы, о которых идет речь, "в масштабах экономики незначительны".

"Тем более речь идет о секторе услуг – учреждениях культуры и спорта – их доля в общем ВВП невелика. Возможны определенные эффекты в транспорте, железнодорожном и авиационном, но опять же, несущественные. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – прогнозировал Николайчук.

Он подчеркнул, что если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно считать очень эффективным, так как от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.

На просьбу сравнить ситуацию с выплатой 1 тыс. грн правительством Юлии Тимошенко в 2008 году замглавы НБУ отметил, что тогда в стране "получили исключительно инфляционный эффект, ведь экономика была перегретой". Сейчас, по его оценке, подобные решения могут иметь смысл, поскольку наблюдается недозагруженность мощностей в отдельных отраслях.

"Что касается ожиданий, подобная инициатива действительно может вызвать у населения впечатление, что государство начнет печатать деньги, однако сейчас в смысле влияния на ожидания большую роль играют цены на продукты питания и энергоресурсы. Ожидание финансовых аналитиков по темпам инфляции на следующие 12 месяцев – около 7%, банков и бизнеса – в пределах 7,5–8%", – сказал Николайчук.

По его словам, о президентской программе он "узнал из новостей, как и другие граждане", но в Нацбанке знали, что Офис президента и правительство обсуждали механизмы, каким образом стимулировать вакцинацию.

"С одной стороны, было бы лучше, если бы мы знали об этом решении в деталях. С другой – НБУ является независимым институтом, который не влияет на действия других госорганов, равно как и правительство не вмешивается в нашу работу", – подчеркнул замглавы Нацбанка.