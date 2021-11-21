В зоопарке в Нидерландах гориллы и львы неизвестным образом заболели COVID-19

В зоопарке надеются, что животные будут болеть в легкой форме Фото: diergaardeblijdorp.nl

"Несколько горилл и львов в зоопарке "Блейдорп" дали положительный результат на SARS-CoV-2. У животных наблюдаются симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита, иногда легкий кашель, а у горилл также есть проблемы с желудком и кишечником", – говорится в сообщении.

В зоопарке выразили надежду, что, учитывая опыт других подобных заведений, животные будут болеть в легкой форме. Инфицированных коронавирусом горилл и львов отправили на карантин.

"К счастью, наши животные находятся в хорошем состоянии", – подчеркнули в Роттердаме.

Там отметили, что рисков для посетителей не было, так как между животными и пришедшими на них посмотреть людьми нет прямого контакта.

"Неизвестно, как животные заразились. С начала коронарного кризиса в 2020 году лица, осуществляющие уход, работают в соответствии со специальным протоколом защитных мер (маски, перчатки, расстояние 1,5 метра, дополнительная гигиена, оставаться дома и проходить тестирование в случае жалоб). [...] Есть подозрения, что источником инфекции мог быть сотрудник без симптомов болезни", – объяснили в зоопарке.