За сутки COVID-19 заболело почти 13 тыс. украинцев, 720 – умерли

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,4 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших – 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие сутки умерло от болезни 720 человек, выздоровело – 23 107. В больницу попало 2055 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 7464 новых случая коронавирусной инфекции и 326 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 353 136 случаев COVID-19, 2 796 597 человек выздоровели, 82 318 – умерли.