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COVID-19 в Украине. За сутки зафиксировано 7 тыс. заболевших и 326 умерших

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За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине на утро 22 ноября зафиксировано 7464 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших – 579 детей и 74 медработника.

За минувшие сутки умерло от болезни 326 человек, выздоровело – 10 540. В больницу попал 2501 пациент.

Днем ранее в стране подтвердили 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции и 377 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 340 407 случаев COVID-19, 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 – умерли.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2002946429868452

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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