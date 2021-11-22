COVID-19 в Украине. За сутки зафиксировано 7 тыс. заболевших и 326 умерших

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых заболевших – 579 детей и 74 медработника.

За минувшие сутки умерло от болезни 326 человек, выздоровело – 10 540. В больницу попал 2501 пациент.

Днем ранее в стране подтвердили 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции и 377 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 340 407 случаев COVID-19, 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 – умерли.