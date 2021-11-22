COVID-19 в Украине. За сутки зафиксировано 7 тыс. заболевших и 326 умерших

Среди новых заболевших – 579 детей и 74 медработника.
За минувшие сутки умерло от болезни 326 человек, выздоровело – 10 540. В больницу попал 2501 пациент.
Днем ранее в стране подтвердили 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции и 377 смертей среди пациентов с COVID-19.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 340 407 случаев COVID-19, 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 – умерли.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.