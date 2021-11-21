В ВОЗ заявили, что до марта COVID-19 может унести жизни до 500 тыс. человек

Клюге заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе Фото: EPA

Он заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе. Его причиной являются такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма "Дельта", сказал региональный директор организации.

Клюге призвал к наращиванию темпов вакцинации, соблюдению противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения, чтобы помочь бороться с ростом заболеваемости.