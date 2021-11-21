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В ВОЗ заявили, что до марта COVID-19 может унести жизни до 500 тыс. человек

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Клюге заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе
Клюге заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе
Фото: EPA

До марта от COVID-19 может умереть еще 500 тыс. человек, если не принять срочные меры. Об этом BBC заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе. Его причиной являются такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма "Дельта", сказал региональный директор организации.

Клюге призвал к наращиванию темпов вакцинации, соблюдению противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения, чтобы помочь бороться с ростом заболеваемости.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 ноября в мире подтвердили 257,3 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,15 млн человек.

В Украине по состоянию на 21 ноября подтвердили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло 81,3 тыс. человек.

Теги: ВОЗ, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ханс Клюге
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