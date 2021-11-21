В ВОЗ заявили, что до марта COVID-19 может унести жизни до 500 тыс. человек

Он заявил, что ВОЗ "очень обеспокоена" распространением COVID-19 в Европе. Его причиной являются такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма "Дельта", сказал региональный директор организации.
Клюге призвал к наращиванию темпов вакцинации, соблюдению противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения, чтобы помочь бороться с ростом заболеваемости.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 21 ноября в мире подтвердили 257,3 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,15 млн человек.
В Украине по состоянию на 21 ноября подтвердили 3,3 млн случаев COVID-19, умерло 81,3 тыс. человек.