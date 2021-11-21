Прививку от COVID-19 необходимо будет делать каждый год – глава BioNTech

Шахин сравнил вакцинацию от коронавируса с прививками от гриппа Фото: EPA

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации.

Шахин ожидает, что в будущем будут проводиться ежегодные повторные вакцинации, аналогичные вакцинации против гриппа.