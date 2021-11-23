В "красной" зоне карантина смягчат правила перевозок в городском транспорте – Ляшко

По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть правила проезда в городском общественном транспорте, позволив впускать в транспорт больше пассажиров и использовать не только сидячие места.

"Мы будем идти им навстречу, поскольку приближаются холода, и когда на остановках будут ожидать довольно долго общественный транспорт, это тоже будет способствовать появлению острых респираторных вирусных инфекций", – отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируют. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте.

"Мы переходим на такой этап, когда четко говорим, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", – заявил Ляшко.