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В "красной" зоне карантина смягчат правила перевозок в городском транспорте – Ляшко

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Ляшко: Пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных
Ляшко: Пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных
Фото: EPA

В Украине планируется изменить карантинные правила проезда в общественном транспорте в городах, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он сказал 22 ноября в эфире канала "Интер".

По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть правила проезда в городском общественном транспорте, позволив впускать в транспорт больше пассажиров и использовать не только сидячие места.

"Мы будем идти им навстречу, поскольку приближаются холода, и когда на остановках будут ожидать довольно долго общественный транспорт, это тоже будет способствовать появлению острых респираторных вирусных инфекций", – отметил Ляшко. 

Министр подчеркнул, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируют. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте.

"Мы переходим на такой этап, когда четко говорим, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", – заявил Ляшко.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Сейчас в Украине "красному" уровню эпидемической опасности соответствуют Киев и 18 областей.

По словам Ляшко, пик заболеваемости этой волны коронавируса уже пройден, и на этой неделе Луганская и Львовская области выйдут из "красного" уровня эпидемической опасности.

Теги: транспорт, Министерство здравоохранения, карантин, общественный транспорт, перевозки, Минздрав, проезд, пассажиры, Виктор Ляшко
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