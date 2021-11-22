В Миздраве назвали области, которые на этой неделе выйдут из "красной" зоны эпидопасности

Об этом 22 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – отметил он.
Среднее время нахождения региона в "красной" зоне – 30–35 дней.
"Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Но расслабляться рано. Необходимо увеличивать процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм", – заявил глава Минздрава.
По состоянию на 22 ноября 41% украинцев старше 18 лет получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 31,5% вакцинированы полностью.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 81,6 тыс пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.