В Миздраве назвали области, которые на этой неделе выйдут из "красной" зоны эпидопасности

По словам Ляшко, среднее время нахождения региона в "красной" зоне – 30–35 дней Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Об этом 22 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – отметил он.

Среднее время нахождения региона в "красной" зоне – 30–35 дней.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Но расслабляться рано. Необходимо увеличивать процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм", – заявил глава Минздрава.

По состоянию на 22 ноября 41% украинцев старше 18 лет получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 31,5% вакцинированы полностью.