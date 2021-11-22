31,5% украинцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 – Ляшко

"С начала вакцинальной кампании проведено 22 млн 669 тыс. прививок. Сейчас 41% украинцев старше 18 лет получили минимум одну дозу вакцины, 31,5% вакцинированы полностью", – сказал министр.

По его данным, вакцинированы почти 5,5 млн украинцев старше 60 лет.

Ляшко сообщил, что еженедельно в Украине делают 1,6 млн прививок, такие темпы вакцинации сохраняются четыре недели. На прошлой неделе в стране было сделано 1,7 млн прививок. Больше всего вакцинировали в Киеве, Киевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

"Среди аутсайдеров снова Закарпатская область", – подчеркнул Ляшко.