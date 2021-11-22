Почти 100 тыс. украинцев за сутки привились от коронавируса

Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы 70 444 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (51 365) и Sinovac (34 006), также 9369 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 5086 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309. В общей сложности сделано 22 669 435 прививок.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – подчеркнули в Минздраве.