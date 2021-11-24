Следующая вспышка COVID-19 в Украине возможна в январе – Киевская школа экономики

В КШЭ отметили, что показатели заболеваемости в Украине демонстрируют спад вторую неделю подряд, но чтобы говорить о тренде на спад в рамках текущей волны, такая тенденция должна сохраняться минимум три недели.

"По прогнозам Киевской школы экономики, следующая вспышка роста заболеваемости COVID-19 ожидается в Украине уже с января 2022 года", – сказал Ганниченко.

Пресс-служба отметила, что спад госпитализаций в стране за прошлую неделю составил 19%, а количество выписок на четверть превышает число госпитализаций.

Ганниченко отметил, что впервые за три месяца зафиксирована разгрузка медицинской системы: на "ковидные" койко-места в больницах приходит меньше пациентов, чем выписывается.

Также на прошлой неделе на 6% снизился показатель смертности от COVID-19.

"Ожидается, что тренд на убывание продолжится и дальше. [...] В то же время Киевская школа экономики не пересматривает прогноз максимального уровня умерших с начала пандемии по состоянию на конец года в 92 тыс. человек", – говорится в пресс-релизе.