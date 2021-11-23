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К весне 2022 года общее число смертей от COVID-19 в европейском регионе может превысить 2,2 млн – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что европейский регион остается охваченным пандемией COVID-19
В ВОЗ заявили, что европейский регион остается охваченным пандемией COVID-19
Фото: EPA

Европейский регион остается охваченным пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, к весне 2022 года общее число смертей может превысить 2,2 млн. Об этом сообщила пресс-служба европейского бюро ВОЗ 23 ноября.

"На прошлой неделе число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 увеличилось почти до 4200 в день, что вдвое больше, чем в конце сентября с 2100 случаев смерти в день, а совокупное количество зарегистрированных случаев смерти от вируса превысило отметку 1,5 миллиона в 53 странах этого региона", – говорится в сообщении.

В ВОЗ прогнозируют, что в период с настоящего времени до 1 марта 2022 года будет высокая или экстремальная нагрузка на больничные койки в 25 странах и высокая или экстремальная нагрузка в отделениях интенсивной терапии в 49 из 53 стран.

"Общее количество зарегистрированных смертей, по прогнозам, может превысить 2,2 миллиона к весне следующего года, исходя из текущих тенденций", – добавили в пресс-службе.

Факторами, способствующими передаче вируса, в ВОЗ считают то, что в регионе доминирует штамм "Дельта"; ослабление противоэпидемических мер, в частности, касающихся ношения масок; низкие темпы вакцинации, из-за чего многие люди остаются уязвимыми.

"Чтобы жить с этим вирусом и продолжать нашу повседневную жизнь, нам нужно использовать подход "вакцина плюс". Это означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в наш обычный распорядок дня. Применяемые вместе ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, соблюдение дистанции и чихание в локоть – простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества. У всех нас есть возможность и ответственность помочь предотвратить ненужные трагедии и гибель людей, а также ограничить дальнейшие потрясения для общества и бизнеса в этот зимний сезон", – заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 ноября в мире подтвердили 258,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,16 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине по состоянию на 23 ноября подтвердили 3,35 млн случаев COVID-19, умерло 82,3 тыс. человек.

Данные агентства Bloomberg свидетельствуют, что в странах Евросоюза сделали 622, 7 млн прививок от COVID-19. Полностью привиты 68,3% населения, а 6,5% получили бустерные дозы.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге
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