Ляшко сообщил, что волна коронавируса в Украине идет на спад

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю", – сказал он.

Министр отметил, что резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500.