Ляшко сообщил, что волна коронавируса в Украине идет на спад

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю", – сказал он.
Министр отметил, что резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 ноября в Украине подтвердили 3,35 млн случаев COVID-19, умерло 82,3 тыс. человек.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.