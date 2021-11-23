У премьера Франции подтвердили COVID-19, из-за этого в Бельгии на карантин ушли премьер и четыре министра

Тест на коронавирус Кастекс сделал, узнав о болезни родственницы Фото: ЕРА

"Кастекс дал положительный результат на Covid-19. [...] Он будет изолирован на 10 дней, продолжая работать", – сказано в твите.

#UPDATE French Prime Minister Jean Castex tested positive for Covid-19, his office told AFP, adding that he would isolate for 10 days while continuing to work https://t.co/tRnBdNx8HR pic.twitter.com/Ej82WDgMZ7 — AFP News Agency (@AFP) November 23, 2021

По данным агентства, Кастекс сделал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у одной из его дочерей.

В день выявления инфекции Кастекс встречался в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, а в поездке Кастекса сопровождали ряд высокопоставленных лиц Франции, в том числе глава МВД Жерар Дарманин, пишет AFP.

В агентстве напомнили, что 56-летний Кастекс вакцинирован от коронавирусной инфекции. Ранее ему вводили препарат от AstraZeneca.

HLN.be сообщает, что из-за контактов с инфицированным коронавирусом Касексом на самоизоляцию в Бельгии ушли премьер Кроо и четыре министра: глава МИД Софи Вильмес, министр обороны Людовин Дедондер, глава МВД Аннелис Верлинден и глава минюста Винсент ван Квикенборн.