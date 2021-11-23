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У премьера Франции подтвердили COVID-19, из-за этого в Бельгии на карантин ушли премьер и четыре министра

Тест на коронавирус Кастекс сделал, узнав о болезни родственницы
Тест на коронавирус Кастекс сделал, узнав о болезни родственницы
Фото: ЕРА

У премьер-министра Франции Жана Кастекса 22 ноября подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом агентство AFP проинформировало в понедельник в Twitter со ссылкой на офис премьера.

"Кастекс дал положительный результат на Covid-19. [...] Он будет изолирован на 10 дней, продолжая работать", – сказано в твите.

По данным агентства, Кастекс сделал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у одной из его дочерей.

В день выявления инфекции Кастекс встречался в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, а в поездке Кастекса сопровождали ряд высокопоставленных лиц Франции, в том числе глава МВД Жерар Дарманин, пишет AFP.

В агентстве напомнили, что 56-летний Кастекс вакцинирован от коронавирусной инфекции. Ранее ему вводили препарат от AstraZeneca.

HLN.be сообщает, что из-за контактов с инфицированным коронавирусом Касексом на самоизоляцию в Бельгии ушли премьер Кроо и четыре министра: глава МИД Софи Вильмес, министр обороны Людовин Дедондер, глава МВД Аннелис Верлинден и глава минюста Винсент ван Квикенборн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, Франция по числу подтвержденных случаев COVID-19 (почти 7,2 млн) находится на седьмом месте в мире, в стране скончались 116 тыс. пациентов с COVID-19/

Теги: Франция, Бельгия, Брюссель, карантин, инфекция, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, Жан Кастекс, Александр Де Кроо
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