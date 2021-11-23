У премьера Франции подтвердили COVID-19, из-за этого в Бельгии на карантин ушли премьер и четыре министра

"Кастекс дал положительный результат на Covid-19. [...] Он будет изолирован на 10 дней, продолжая работать", – сказано в твите.
#UPDATE French Prime Minister Jean Castex tested positive for Covid-19, his office told AFP, adding that he would isolate for 10 days while continuing to work https://t.co/tRnBdNx8HR pic.twitter.com/Ej82WDgMZ7— AFP News Agency (@AFP) November 23, 2021
По данным агентства, Кастекс сделал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у одной из его дочерей.
В день выявления инфекции Кастекс встречался в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, а в поездке Кастекса сопровождали ряд высокопоставленных лиц Франции, в том числе глава МВД Жерар Дарманин, пишет AFP.
В агентстве напомнили, что 56-летний Кастекс вакцинирован от коронавирусной инфекции. Ранее ему вводили препарат от AstraZeneca.
HLN.be сообщает, что из-за контактов с инфицированным коронавирусом Касексом на самоизоляцию в Бельгии ушли премьер Кроо и четыре министра: глава МИД Софи Вильмес, министр обороны Людовин Дедондер, глава МВД Аннелис Верлинден и глава минюста Винсент ван Квикенборн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, Франция по числу подтвержденных случаев COVID-19 (почти 7,2 млн) находится на седьмом месте в мире, в стране скончались 116 тыс. пациентов с COVID-19/