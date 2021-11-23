В Праге сотни людей протестовали против ограничений правительства для непривитых

Демонстранты прошли по центру столицы, требуя "свободы для невакцинированных" и протестуя против призывов правительства делать прививки от коронавируса, сообщает издание.
Участники акции протеста несли плакаты с фотографиями премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и чешских эпидемиологов, называя их предателями. На одном из транспарантов было изображение советского диктатора Иосифа Сталина.
Протестующие, большинство из которых были без масок, выкрикивали лозунг "Предателям нации – тюрьма!".
Демонстранты планировали организовать акцию протеста возле чешского парламента, но выбрали другой маршрут, поскольку собрание возле этого здания запрещено законом, отмечает издание.
22 ноября правительство Чехии ввело новые ограничения для борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Нововведения касаются только невакцинированных граждан. Общественные места, согласно правилам, теперь могут посещать только люди, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19, сообщает издание Novinky.
Согласно данным чешского Минздрава, на 23 ноября в Чехии зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. За последние сутки число инфицированных COVID-19 выросло на более чем 14 тыс. человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в стране составляет почти 32 тыс.человек. В стране с населением более 10 млн человек вакцинировано почти 60% граждан.