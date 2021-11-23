В Праге сотни людей протестовали против ограничений правительства для непривитых

Демонстранты прошли по центру столицы, требуя "свободы для невакцинированных" и протестуя против призывов правительства делать прививки от коронавируса, сообщает издание.

Участники акции протеста несли плакаты с фотографиями премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и чешских эпидемиологов, называя их предателями. На одном из транспарантов было изображение советского диктатора Иосифа Сталина.

Протестующие, большинство из которых были без масок, выкрикивали лозунг "Предателям нации – тюрьма!".

Демонстранты планировали организовать акцию протеста возле чешского парламента, но выбрали другой маршрут, поскольку собрание возле этого здания запрещено законом, отмечает издание.