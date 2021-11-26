В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 16 тыс. человек

За все время эпидемии в Украине заболело 3,4 млн человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1394 ребенка и 303 медработника. 3208 пациентов попали в больницы. Выздоровело 24 569 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 608 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 16 943 новых случая коронавирусной инфекции и 628 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 400 340 человек, выздоровел 2 877 021 человек, летальных исходов – 84 149.