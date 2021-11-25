ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За все время пандемии коронавируса в Украине заболело 3,38 млн человек
За все время пандемии коронавируса в Украине заболело 3,38 млн человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 16 943 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила утром 25 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 1451 ребенок и 304 медработника. 3404 пациента попали в больницы. Выздоровело 26 811 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 628 заболевших. 

Сутками ранее в стране подтвердили 14 325 новых случаев коронавирусной инфекции и 595 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 человека, выздоровело 2 852 452 человека, летальных исходов – 83 541. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2005143856315376

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Министерство здравоохранения, смертность, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Сиси топ". Каменских оголила грудь
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (977139)
2
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (131669)
3
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (87465)
4
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (78485)
5
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (72407)
6
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (60729)
7
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (55962)
8
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (50379)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS