В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело

За все время пандемии коронавируса в Украине заболело 3,38 млн человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1451 ребенок и 304 медработника. 3404 пациента попали в больницы. Выздоровело 26 811 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 628 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 14 325 новых случаев коронавирусной инфекции и 595 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 3 384 404 человека, выздоровело 2 852 452 человека, летальных исходов – 83 541.