В Украине увеличивается процент госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных – данные Минздрава

В Украине госпитализированы в среднем 62 человека на 100 тыс. населения Фото: vaccination.covid19.gov.ua

"В Украине за период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины", – говорится в сообщении за 16 ноября.

24 ноября Минздрав опубликовал в Facebook последние данные о вакцинации госпитализированных с COVID-19.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – пишет ведомство.

Таким образом, доля госпитализированных украинцев с прививками от коронавируса возросла с 5,7% до 11,8%.

По данным Минздрава, на сегодня в Украине в больницах для пациентов с COVID-19 находятся 62,5 человека на 100 тыс. населения.