В Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19

"За сутки 23 ноября [...] 286 121 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека. [...] С начала кампании по вакцинации привито 13 000 634 человека, из них получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. В общей сложности сделано 23 225 814 прививок", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 464 288.