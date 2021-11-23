Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19, в Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС. Главное за день

В Украине минимум одну прививку от COVID-19 получили 12,9 млн человек Фото: EPA

Более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19

В Украине более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19, минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек.

Волна коронавируса в Украине идет на спад

В Украине показатели заболеваемости COVID-19 и летальных исходов постепенно идут на спад, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю", – сказал он.

В Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС

Грузовое судно Ocean Grand с двумя американскими катерами, предназначенными для поддержки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, зашел в украинские территориальные воды.

Катера получат названия "Фастов" и "Сумы".

У Ермака – новый заместитель, который ранее был в Оппозиционном блоке

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подписал указ, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислава Шурму.

Шурма – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012–2019), входящего в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Также он возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы. В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии).

Умер харьковчанин, который был узником четырех нацистских концлагерей

На 97-м году жизни умер харьковчанин Игорь Малицкий, который в годы Второй мировой войны был узником четырех нацистских концлагерей, в том числе Освенцима.

Малицкий был узником концлагерей Терезин, Аушвиц в Освенциме, Маутхаузен и его филиала Линц 3. Вместе с другими заключенными вышел на свободу в результате восстания в мае 1945 года.