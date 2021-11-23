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Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19, в Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС. Главное за день

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В Украине минимум одну прививку от COVID-19 получили 12,9 млн человек
В Украине минимум одну прививку от COVID-19 получили 12,9 млн человек
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 23 ноября.

Более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19

В Украине более 10 млн украинцев полностью вакцинированы от COVID-19, минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек.

Волна коронавируса в Украине идет на спад

В Украине показатели заболеваемости COVID-19 и летальных исходов постепенно идут на спад, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада – минус 20% и минус 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев тоже демонстрирует первые признаки начала спада – от 3% до 6% за последнюю неделю", – сказал он. 

В Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС

Грузовое судно Ocean Grand с двумя американскими катерами, предназначенными для поддержки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, зашел в украинские территориальные воды.

Катера получат названия "Фастов" и "Сумы".

У Ермака – новый заместитель, который ранее был в Оппозиционном блоке

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подписал указ, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислава Шурму.

Шурма – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012–2019), входящего в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Также он возглавлял запорожскую областную организацию Оппозиционного блока в 2019 году, ранее – был помощником своего отца – нардепа от Оппозиционного блока Игоря Шурмы. В 2010 году был избран депутатом Донецкого областного совета VI созыва от Партии регионов (шел под 76-м номером в списке партии). 

Умер харьковчанин, который был узником четырех нацистских концлагерей

На 97-м году жизни умер харьковчанин Игорь Малицкий, который в годы Второй мировой войны был узником четырех нацистских концлагерей, в том числе Освенцима.

Малицкий был узником концлагерей Терезин, Аушвиц в Освенциме, Маутхаузен и его филиала Линц 3. Вместе с другими заключенными вышел на свободу в результате восстания в мае 1945 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, ВМС Украины, вакцинация, катер, Андрей Ермак, вакцина, прививки, Ростислав Шурма
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