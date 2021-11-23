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Умер харьковчанин, который был узником четырех гитлеровских концлагерей

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Малицкому было 96 лет
Малицкому было 96 лет
Фото: Alisa Malitskaya / Facebook

На 97-м году жизни скончался харьковчанин Игорь Малицкий, который в годы Второй мировой войны был узником четырех гитлеровский концлагерей, в том числе Освенцима. О смерти родственника его семья проинформировала 23 ноября в Facebook Малицкого.

"Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/MIF188005/posts/1318964165197057

На сайте Харьковского городского совета указано, что Малицкий, который был почетным гражданином города, скончался ночью.

18 октября Малицкий рассказывал в Facebook, что в его квартире нет отопления, а он болеет.

"Лежу больной под покрывалом и сверху еще накрыт курткой, а сам в чулках и в спортивной куртке с капюшоном и вспоминаю тот неотапливаемый барак в концлагере Маутхаузен, где мокрые, голодные ложились спать на матраце с пылью от соломы и рваной тонкой тряпкой", – писал он.

Малицкий отмечал, что ему скоро будет 97 лет и он "очень мерзнет".

https://www.facebook.com/MIF188005/posts/1296067467486727

Контекст:

Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. В 1943 году гитлеровцы отправили его в Германию. По пути он убежал и был пойман.

Был узником концлагерей Терезин, Аушвиц в Освенциме, Маутхаузен и его филиала "Линц 3". Вместе с другими заключенными вышел на свободу в результате восстания в мае 1945 года.

После войны служил в артиллерии, срочную службу завершил в звании старшего сержанта.

Был старейшим действующим преподавателем Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове.

Теги: Германия, Харьков, смерть, заключенные, Аушвиц, Освенцим, концлагерь
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