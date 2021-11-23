Умер харьковчанин, который был узником четырех гитлеровских концлагерей

"Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь", – сказано в посте.
На сайте Харьковского городского совета указано, что Малицкий, который был почетным гражданином города, скончался ночью.
18 октября Малицкий рассказывал в Facebook, что в его квартире нет отопления, а он болеет.
"Лежу больной под покрывалом и сверху еще накрыт курткой, а сам в чулках и в спортивной куртке с капюшоном и вспоминаю тот неотапливаемый барак в концлагере Маутхаузен, где мокрые, голодные ложились спать на матраце с пылью от соломы и рваной тонкой тряпкой", – писал он.
Малицкий отмечал, что ему скоро будет 97 лет и он "очень мерзнет".
Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. В 1943 году гитлеровцы отправили его в Германию. По пути он убежал и был пойман.
Был узником концлагерей Терезин, Аушвиц в Освенциме, Маутхаузен и его филиала "Линц 3". Вместе с другими заключенными вышел на свободу в результате восстания в мае 1945 года.
После войны служил в артиллерии, срочную службу завершил в звании старшего сержанта.
Был старейшим действующим преподавателем Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове.