  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео

Прощание со сценографом происходило в траурном зале. Во время прощания певица подошла к гробу Краснова, несколько минут постояла молча, после чего перекрестилась и заняла место в первом ряду. Ее сопровождал Галкин.
Во время траурной церемонии Пугачева была в черном брючном костюме, а ее лицо было прикрыто красной защитной маской.
Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.
В 2011 году он перенес первый инсульт. Этому предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн руб. (примерно 1,5 млн грн). В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.
В августе 2021 года стало известно, что Краснов находится в хосписе после очередного инсульта. Перед этим Краснов переболел COVID-19. Медики утверждали, что у него мало шансов на восстановление – у художника было поражено 85% головного мозга и парализована правая часть тела.
В ночь на 7 сентября Краснова не стало. Он умер в возрасте 60 лет в московском хосписе.