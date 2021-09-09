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09 сентября, 2021
 
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Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео

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Краснов был сценографом у Пугачевой, Киркорова, Аллегровой, Леонтьева и других звезд шоу-бизнеса
Краснов был сценографом у Пугачевой, Киркорова, Аллегровой, Леонтьева и других звезд шоу-бизнеса
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным 9 сентября приехала на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы проститься со своим сценографом Борисом Красновым, который скончался 7 сентября в одном из хосписов российской столицы. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания Mk.ru МК-ТВ.

Прощание со сценографом происходило в траурном зале. Во время прощания певица подошла к гробу Краснова, несколько минут постояла молча, после чего перекрестилась и заняла место в первом ряду. Ее сопровождал Галкин.

Во время траурной церемонии Пугачева была в черном брючном костюме, а ее лицо было прикрыто красной защитной маской.

ВИДЕО
Видео: MK-TV МК-ТВ / YouTube
Контекст:

Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.

В 2011 году он перенес первый инсульт. Этому предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн руб. (примерно 1,5 млн грн). В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В августе 2021 года стало известно, что Краснов находится в хосписе после очередного инсульта. Перед этим Краснов переболел COVID-19. Медики утверждали, что у него мало шансов на восстановление – у художника было поражено 85% головного мозга и парализована правая часть тела.

В ночь на 7 сентября Краснова не стало. Он умер в возрасте 60 лет в московском хосписе.

Теги: Алла Пугачева, смерть, похороны, кладбище, Борис Краснов
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