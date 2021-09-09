  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео

Краснов был сценографом у Пугачевой, Киркорова, Аллегровой, Леонтьева и других звезд шоу-бизнеса Фото: alla_orfey / Instagram

Прощание со сценографом происходило в траурном зале. Во время прощания певица подошла к гробу Краснова, несколько минут постояла молча, после чего перекрестилась и заняла место в первом ряду. Ее сопровождал Галкин.

Во время траурной церемонии Пугачева была в черном брючном костюме, а ее лицо было прикрыто красной защитной маской.

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Видео: MK-TV МК-ТВ / YouTube