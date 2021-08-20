"Мало шансов". Парализованный 60-летний Краснов после инсультов находится в хосписе

По словам адвоката, медики утверждают, что у Краснова мало шансов на восстановление – у художника поражено 85% головного мозга.
Добровинский отметил, что инсульт у Краснова случился через месяц после выздоровления от COVID-19, которым тот переболел в 2021 году. Тогда Краснов был госпитализирован в одну из московских больниц в критическом состоянии – российские СМИ писали, что Краснов впал в кому.
При этом друзья Краснова в комментарии изданию заявили, что инсульт после выздоровления от COVID-19 был для Краснова третьим, а не вторым – предыдущий якобы случился в марте 2021 года, незадолго до заражения коронавирусом.
Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.
В 2011 году он перенес первый инсульт. Российские врачи не давали ему шансов, спасла европейская медицина. Краснов постепенно реабилитировался, восстановил речь, хотя часть тела оставалась парализованной.
Первому инсульту предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн руб. (примерно 1,5 млн грн). Через месяц у Краснова случился первый инсульт.
В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.