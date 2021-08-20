"Мало шансов". Парализованный 60-летний Краснов после инсультов находится в хосписе

По словам адвоката, медики утверждают, что у Краснова мало шансов на восстановление – у художника поражено 85% головного мозга.

Добровинский отметил, что инсульт у Краснова случился через месяц после выздоровления от COVID-19, которым тот переболел в 2021 году. Тогда Краснов был госпитализирован в одну из московских больниц в критическом состоянии – российские СМИ писали, что Краснов впал в кому.

При этом друзья Краснова в комментарии изданию заявили, что инсульт после выздоровления от COVID-19 был для Краснова третьим, а не вторым – предыдущий якобы случился в марте 2021 года, незадолго до заражения коронавирусом.