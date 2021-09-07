В московском хосписе скончался 60-летний Борис Краснов

Смерть наступила около 1.00, отмечается в публикации.

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram подтвердил смерть Краснова.

"Прощай, Боря. Я знаю, что мы встретимся снова. Не совсем уверен, где, и не знаю, когда", – написал он.

Контекст:

Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.

В 2011 году он перенес первый инсульт. Этому предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн руб. (примерно 1,5 млн грн). В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В августе 2021 года стало известно, что Краснов находится в хосписе после очередного инсульта. Перед этим Краснов переболел COVID-19. Медики утверждали, что у него мало шансов на восстановление – у художника было поражено 85% головного мозга и парализована правая часть тела.