72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", – написала она.

Контекст:

Борис Краснов был сценографом у многих звезд шоу-бизнеса, в том числе у Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других.

В 2011 году он перенес первый инсульт. Этому предшествовало задержание Краснова правоохранительными органами. Его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Суд отпустил его под залог в 5 млн руб. (примерно 1,5 млн грн). В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В августе 2021 года стало известно, что Краснов находится в хосписе после очередного инсульта. Перед этим Краснов переболел COVID-19. Медики утверждали, что у него мало шансов на восстановление – у художника было поражено 85% головного мозга и парализована правая часть тела.

В ночь на 7 августа Краснова не стало. Он умер в возрасте 60 лет в московском хосписе.