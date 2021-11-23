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В Белом доме подтвердили, что Байден будет выдвигаться на второй президентский срок

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Байден в 78 лет стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны
Байден в 78 лет стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны
Фото: EPA

Глава Белого дома Джо Байден планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Об этом 22 ноября в ходе брифинга на борту президентского Air Force One по дороге в штат Северная Каролина (США) сообщила спикер администрации Байдена Джен Псаки.

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Белого дома.

The Washington Post писала 20 ноября, что Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета отмечает, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его рейтинга, который упал до 40%.

У Псаки уточнили, собирается ли Байден баллотироваться на второй президентский срок.

"Будет. Таковы его намерения", – ответила пресс-секретарь Белого дома.

Контекст:

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его соперник – тогдашний президент Дональд Трамп – 232.

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года, ему на тот момент было 78 лет.

Если Байден примет участие в выборах 2024 года и победит, то он обновит свой же рекорд, второй раз став старейшим по возрасту президентом США за всю историю.

Теги: США, выборы, рейтинг, Джо Байден, Джен Псаки, рекорд, президент, спикер, брифинг
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