В Белом доме подтвердили, что Байден будет выдвигаться на второй президентский срок

Байден в 78 лет стал старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны Фото: EPA

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Белого дома.

The Washington Post писала 20 ноября, что Байден сообщил о планах участвовать в президентских выборах небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета отмечает, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его рейтинга, который упал до 40%.

У Псаки уточнили, собирается ли Байден баллотироваться на второй президентский срок.

"Будет. Таковы его намерения", – ответила пресс-секретарь Белого дома.