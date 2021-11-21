ГОРДОН
 
 
МИР

Байден намерен баллотироваться в президенты в 2024 году – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден вступил в должность президента в январе 2021 года
Байден вступил в должность президента в январе 2021 года
Фото: EPA

Президент США Джо Байден намерен вновь баллотироваться на эту должность в 2024 году. Об этом сообщила газета The Washington Post 20 ноября.

По данным издания, о планах участвовать в выборах Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его рейтинга, который упал до 40%.

По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, – что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "рад этому".

В то же время бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не станет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".

Контекст:

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его соперник – тогдашний президент Дональд Трамп – 232.

В должность президента США Байден вступил 20 января 2021 года.

Теги: СМИ, США, выборы, Джо Байден, Демократическая партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятная". Мейхер показала свой "мягкий и женственный" портрет
"Невероятная". Мейхер показала свой "мягкий и женственный" портрет
"Я чувствую, она нарочно меня дразнит". Джессика Альба показала, в каком образе пойдет на свидание
"Я чувствую, она нарочно меня дразнит". Джессика Альба показала, в каком образе пойдет на свидание
"Трусы до сисек натянула". Блогер Стужук в секси-бикини показала роскошные формы со всех ракурсов
"Трусы до сисек натянула". Блогер Стужук в секси-бикини показала роскошные формы со всех ракурсов
Сальму Хайек раскритиковали за платье, в котором она получала звезду на "Аллее славы"
Сальму Хайек раскритиковали за платье, в котором она получала звезду на "Аллее славы"
"Хотел выбросить меня из окна". Успенская рассказала об избиениях и издевательствах мужа
"Хотел выбросить меня из окна". Успенская рассказала об избиениях и издевательствах мужа
"Ангельская красота", "Просто невероятная". Дочь Белуччи и Касселя раздвинула ноги на новом фото
"Ангельская красота", "Просто невероятная". Дочь Белуччи и Касселя раздвинула ноги на новом фото
"У вас 100 пудов шуры-муры были". Цибульская показала архивное фото с Dzidzio
"У вас 100 пудов шуры-муры были". Цибульская показала архивное фото с Dzidzio
  "Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана
  "Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка"
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка"
"Странный наряд", "Это что, адидас?" Каменских примерила необычный комбинезон с лампасами и боа
"Странный наряд", "Это что, адидас?" Каменских примерила необычный комбинезон с лампасами и боа
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (108043)
2
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (98550)
3
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (94445)
4
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру (92581)
5
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (87694)
6
"Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье (63447)
7
"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры". Волочкова представила нового мужчину (54662)
8
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья (53802)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS