Байден намерен баллотироваться в президенты в 2024 году – The Washington Post

Байден вступил в должность президента в январе 2021 года Фото: EPA

По данным издания, о планах участвовать в выборах Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его рейтинга, который упал до 40%.

По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, – что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "рад этому".

В то же время бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не станет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".