"Желтой" зоне эпидемической опасности соответствуют две области Украины – Минздрав

Речь идет о Кировоградской и Тернопольской областях.

"Оранжевому" уровню эпидопасности соответствуют Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Черновицкая области.

19 регионов Украины соответствуют "красному" уровню эпидопасности – Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (64,1, 63,6 и 62,5).

Киев и три региона на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности, сообщила 23 ноября пресс-служба Киевской школы экономики.