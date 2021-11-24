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"Желтой" зоне эпидемической опасности соответствуют две области Украины – Минздрав

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В Украине действует адаптивный карантин
В Украине действует адаптивный карантин
Фото: ЕРА

В Украине по состоянию на 24 ноября "желтому" уровню эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава, соответствуют две области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Речь идет о Кировоградской и Тернопольской областях.

"Оранжевому" уровню эпидопасности соответствуют Закарпатская, Полтавская, Харьковская, Черновицкая области.

19 регионов Украины соответствуют "красному" уровню эпидопасности – Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (64,1, 63,6 и 62,5).

Киев и три региона на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности, сообщила 23 ноября пресс-служба Киевской школы экономики.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 82,9 тыс. пациентов умерли. По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го перешла Винницкая область.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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