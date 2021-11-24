Ляшко рассказал, как вакцинировал в селе "дядьку на велосипеде"

Ляшко говорил о том, что людям стоит не только вакцинироваться самим, но и подключаться к информационной кампании – каждому убедить привиться еще хотя бы одного человека.
"Вот мы ездили в село в Кировоградской области – хотели проверить, есть ли там вакцины. Выходим из пункта вакцинации, а какой-то дядька едет на велосипеде. Я говорю: "А куда это вы едете, почему это не вакцинируетесь? Он мне: "А что, надо?" Пошел и вакцинировался", – рассказал министр.
Проваленной коммуникационную кампанию о важности вакцинации Ляшко не считает. Он уточнил, что отвечает за нее Министерство культуры и что средства на это, 25 млн грн, правительство выделило только 6 октября, уже в разгар осенней вспышки коронавируса.
"Утверждение о провале коммуникационной кампании кому-то выгодно. Никто не дает данных, что она провалена. По моей информации, у нас постоянно увеличивается процент людей, намеренных вакцинироваться", – отметил Ляшко.
На замечание журналиста, что президент Владимир Зеленский обратился с призывом к вакцинации лишь на пике смертности от COVID-19, министр подчеркнул, что президент публично вакцинировался одним из первых, его команда тоже.
"Мы делаем все поэтапно: когда видим, что спрос на вакцинацию может пойти на убыль, его нужно чем-то подпитать", – объяснил Ляшко.
Глава Минздрава хочет добиться, чтобы 70% взрослого населения были вакцинированы до конца года. Сейчас одной дозой привиты около 40%, двумя – 32%.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
По состоянию на 24 ноября в Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19, обе дозы вакцины получили 10,2 млн человек.