Ляшко рассказал, как вакцинировал в селе "дядьку на велосипеде"

Ляшко: Я говорю: "А куда это вы едете, почему не вакцинируетесь? Он мне: "А что, надо?" Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Ляшко говорил о том, что людям стоит не только вакцинироваться самим, но и подключаться к информационной кампании – каждому убедить привиться еще хотя бы одного человека.

"Вот мы ездили в село в Кировоградской области – хотели проверить, есть ли там вакцины. Выходим из пункта вакцинации, а какой-то дядька едет на велосипеде. Я говорю: "А куда это вы едете, почему это не вакцинируетесь? Он мне: "А что, надо?" Пошел и вакцинировался", – рассказал министр.

Проваленной коммуникационную кампанию о важности вакцинации Ляшко не считает. Он уточнил, что отвечает за нее Министерство культуры и что средства на это, 25 млн грн, правительство выделило только 6 октября, уже в разгар осенней вспышки коронавируса.

"Утверждение о провале коммуникационной кампании кому-то выгодно. Никто не дает данных, что она провалена. По моей информации, у нас постоянно увеличивается процент людей, намеренных вакцинироваться", – отметил Ляшко.

На замечание журналиста, что президент Владимир Зеленский обратился с призывом к вакцинации лишь на пике смертности от COVID-19, министр подчеркнул, что президент публично вакцинировался одним из первых, его команда тоже.

"Мы делаем все поэтапно: когда видим, что спрос на вакцинацию может пойти на убыль, его нужно чем-то подпитать", – объяснил Ляшко.

Глава Минздрава хочет добиться, чтобы 70% взрослого населения были вакцинированы до конца года. Сейчас одной дозой привиты около 40%, двумя – 32%.