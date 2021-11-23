Украина подписала контракт на поставки COVID-вакцины Pfizer в 2022–2023 годах

"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022–2023 годы с четкими сроками поставок. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", – отметил он.
По словам министра, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации.
"Каждый заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", – добавил Ляшко.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.