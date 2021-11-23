Украина подписала контракт на поставки COVID-вакцины Pfizer в 2022–2023 годах

В течение 2022–2023 годов Украина будет получать по 25 млн доз вакцин Pfizer ежегодно Фото: EPA

"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022–2023 годы с четкими сроками поставок. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", – отметил он.

По словам министра, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

"Каждый заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", – добавил Ляшко.