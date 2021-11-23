В ноябре в Украине сделали почти 5 млн прививок от COVID-19 – Ляшко

По его словам, Украина приближается к целям Всемирной организации здравоохранения вакцинировать 40% взрослого населения до конца года.

"По состоянию на сейчас в ноябре уже сделали больше прививок, чем в каждом месяце до этого – почти 5 млн доз антиковидной вакцины. Украина продолжает удерживать темпы вакцинации около 250 тыс. прививок в среднем в сутки", – сказал министр.

Он напомнил, что в стране полностью вакцинированы более 10 млн человек.

Ляшко отметил, что ВОЗ рекомендует прививаться, даже если человек переболел COVID-19.

"Иммунитет после перенесенного заболевания зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет вас защищать", – сказал он.