Pfizer заявила о 100% эффективности своей COVID-вакцины для детей 12–15 лет

Эти данные подтвердило исследование с участием 2228 детей. В группе плацебо 30 детей заболели COVID-19, тогда как в группе, получившей вакцину, таковых не было вообще. Это позволяет утверждать о 100% эффективности препарата.

"Эффективность была неизменно высокой независимо от пола, расы и этнической принадлежности, демографии, ожирения и сопутствующих заболеваний", – отметили в компании.

На основе данных компания планирует подавать заявку на полноценную сертификацию вакцины регуляторам по всему миру.

"Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет", – сказал Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech.