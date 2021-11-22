Во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных

Пункт будет работать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11.00 до 18.00.

Инициативу горсовет будет воплощать при сотрудничестве с общественными организациями. В частности, волонтеры в течение недели будут рассказывать бездомным об этом пункте вакцинации там, где они традиционно раздают еду нуждающимся в ней.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", – заявил и.о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Бойко.