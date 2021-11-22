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Во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных

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Пункт вакцинации будет работать днем 26 ноября
Пункт вакцинации будет работать днем 26 ноября
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове откроют пункт вакцинации от COVID-19 в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на улице Кирилловской, 3а. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Пункт будет работать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11.00 до 18.00.

Инициативу горсовет будет воплощать при сотрудничестве с общественными организациями. В частности, волонтеры в течение недели будут рассказывать бездомным об этом пункте вакцинации там, где они традиционно раздают еду нуждающимся в ней.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", – заявил и.о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Бойко.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 22 ноября в Украине привиты от коронавируса одной дозой 12,8 млн человек, полностью иммунизированы – 9,8 млн. 

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Львов, вакцинация, горсовет, волонтеры, бездомные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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