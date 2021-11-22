Во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных

Пункт будет работать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11.00 до 18.00.
Инициативу горсовет будет воплощать при сотрудничестве с общественными организациями. В частности, волонтеры в течение недели будут рассказывать бездомным об этом пункте вакцинации там, где они традиционно раздают еду нуждающимся в ней.
"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", – заявил и.о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Бойко.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
По состоянию на 22 ноября в Украине привиты от коронавируса одной дозой 12,8 млн человек, полностью иммунизированы – 9,8 млн.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.