В Нидерландах готовят "жесткие меры" для борьбы с COVID-19

Принятых мер по борьбе с COVID-19 в начале ноября было недостаточно, признали в минздраве Нидерландов Фото: EPA

Министр здравоохранения Уго де Йонге признал, что принятых мер в начале ноября, как-то обязательное ношение защитных масок в магазинах и ограничения работы баров и ресторанов до 20.00, было недостаточно.

За последние недели число пациентов с коронавирусной инфекцией в медучреждениях Нидерландов достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что их количество будет расти дальше, сообщало Reuters.

Согласно информации управления здравоохранения, около трети всех операционных в стране закрыты, чтобы ограничить использование коек для интенсивной терапии и освободить места для пациентов, больных COVID-19.

Чтобы ослабить давление на больницы, Нидерланды с 23 ноября начали перевозку пациентов с коронавирусной инфекцией в Германию.