Нидерланды перевозят пациентов с COVID-19 в Германию

Первого пациента с COVID-19 перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме 23 ноября Фото: EPA

Во вторник утром первого пациента перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме (около 240 км).

Отмечается, что за последние недели число пациентов с коронавирусной инфекцией в медучреждениях Нидерландов достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что их количество будет расти дальше.

Так, по состоянию на 23 ноября, 488 из 1050 койко-мест интенсивной терапии в Нидерландах использовались для пациентов с COVID-19. Согласно информации управления здравоохранения, около трети всех операционных в стране закрыты, чтобы ограничить использование коек для интенсивной терапии.

В общей сложности немецкие больницы предложили 20 койко-мест для пациентов из Нидерландов. Во время предыдущих волн пандемии COVID-19 в ФРГ лечились десятки человек.