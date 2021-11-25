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Нидерланды перевозят пациентов с COVID-19 в Германию

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Первого пациента с COVID-19 перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме 23 ноября
Первого пациента с COVID-19 перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме 23 ноября 
Фото: EPA

Чтобы ослабить давление на больницы, Нидерланды с 23 ноября начали перевозку пациентов с COVID-19 в Германию. Об этом пишет Reuters.

Во вторник утром первого пациента перевезли на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме (около 240 км).

Отмечается, что за последние недели число пациентов с коронавирусной инфекцией в медучреждениях Нидерландов достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что их количество будет расти дальше.

Так, по состоянию на 23 ноября, 488 из 1050 койко-мест интенсивной терапии в Нидерландах использовались для пациентов с COVID-19. Согласно информации управления здравоохранения, около трети всех операционных в стране закрыты, чтобы ограничить использование коек для интенсивной терапии.

В общей сложности немецкие больницы предложили 20 койко-мест для пациентов из Нидерландов. Во время предыдущих волн пандемии COVID-19 в ФРГ лечились десятки человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, 23 ноября в Нидерландах выявили 23 039 случаев коронавирусной инфекции (около 2,5 млн – за все время пандемии). В то же время в ФРГ количество новых случаев COVID-19 превысило 66,8 тыс. (около 5,5 млн за время эпидемии).

Как отмечает Reuters, планы правительства Нидерландов ввести дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса спровоцировали беспорядки в стране, которые начались 19 ноября и длились трое суток. Всего было задержано более 170 человек.

Теги: Германия, Нидерланды, эпидемия, ФРГ, скорая помощь, перевозки, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, давление
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