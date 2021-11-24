В Германии за сутки подтвердили рекордное число новых инфицирований коронавирусом – почти 67 тыс.

Число случаев COVID-19 доходит в Германии до 5,5 млн Фото: ЕРА

Общее число случаев COVID-19 почти достигло в стране 5,5 млн.

За 24 часа в Германии скончалось 335 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии этот показатель достиг 99 768.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 66 884 новых случая коронавирусной инфекции – новый рекорд для Германии. Предыдущий был установлен 18 ноября – 65 371 случай.

По данным агентства Bloomberg, в Германии полностью привито от коронавируса 68,1% населения.