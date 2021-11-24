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В Германии за сутки подтвердили рекордное число новых инфицирований коронавирусом – почти 67 тыс.

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Число случаев COVID-19 доходит в Германии до 5,5 млн
Число случаев COVID-19 доходит в Германии до 5,5 млн
Фото: ЕРА

23 ноября в Германии подтвердили 66 884 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха.

Общее число случаев COVID-19 почти достигло в стране 5,5 млн.

За 24 часа в Германии скончалось 335 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии этот показатель достиг 99 768.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 66 884 новых случая коронавирусной инфекции – новый рекорд для Германии. Предыдущий был установлен 18 ноября – 65 371 случай.

По данным агентства Bloomberg, в Германии полностью привито от коронавируса 68,1% населения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным ВОЗ, по числу случаев COVID-19 Германия находится на девятом месте в мире и на пятом месте в Европе.

Теги: Германия, эпидемия, ВОЗ, рекорд, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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