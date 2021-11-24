В Германии за сутки подтвердили рекордное число новых инфицирований коронавирусом – почти 67 тыс.

Общее число случаев COVID-19 почти достигло в стране 5,5 млн.
За 24 часа в Германии скончалось 335 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии этот показатель достиг 99 768.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 66 884 новых случая коронавирусной инфекции – новый рекорд для Германии. Предыдущий был установлен 18 ноября – 65 371 случай.
По данным агентства Bloomberg, в Германии полностью привито от коронавируса 68,1% населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по числу случаев COVID-19 Германия находится на девятом месте в мире и на пятом месте в Европе.