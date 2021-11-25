В ВОЗ рассчитывают, что вакцинироваться от COVID-19 каждый год не придется

Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса в 2022 году Фото: ЕРА

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", – сказал Хабихт, отметив, что речь идет о новой болезни и новых вакцинах.

Он подчеркнул, что сейчас ведется много дискуссий и исследований, связанных со снижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID-19, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", – добавил Хабихт.