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Путин получил третью дозу вакцины от коронавируса. Обществу процесс не показали

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Путин: По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно
Путин: По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса в третий раз препаратом "Спутник Лайт". Об этом 21 ноября сообщило "РИА Новости".

О получении бустерной дозы вакцины глава Кремля сообщил на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", – сказал Путин.

Он добавил, что через два часа после вакцинации чувствует себя хорошо.

Президент РФ получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта, о получении второй дозы он объявил 14 апреля. Ему сделали прививки вакциной  "Спутник V". 30 июня Путин ответил, почему процедура была непубличной.

"По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.

"Спутник Лайт" – однокомпонентная вакцина.

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

При этом сам российский президент не прививался – как глава государства он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял Песков. 27 декабря Песков заявил, что Путин все же будет прививаться и расскажет об этом "в обозримой перспективе".

Путин утверждал, что вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки, но она подверглась критике в научном сообществе, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Теги: Россия, Владимир Путин, вакцинация, вакцина, прививки, Спутник V
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