Путин получил третью дозу вакцины от коронавируса. Обществу процесс не показали

О получении бустерной дозы вакцины глава Кремля сообщил на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", – сказал Путин.
Он добавил, что через два часа после вакцинации чувствует себя хорошо.
Президент РФ получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта, о получении второй дозы он объявил 14 апреля. Ему сделали прививки вакциной "Спутник V". 30 июня Путин ответил, почему процедура была непубличной.
"По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.
"Спутник Лайт" – однокомпонентная вакцина.
11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.
При этом сам российский президент не прививался – как глава государства он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял Песков. 27 декабря Песков заявил, что Путин все же будет прививаться и расскажет об этом "в обозримой перспективе".
Путин утверждал, что вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки, но она подверглась критике в научном сообществе, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.
При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.