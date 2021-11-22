Путин получил третью дозу вакцины от коронавируса. Обществу процесс не показали

Путин: По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно Фото: EPA

О получении бустерной дозы вакцины глава Кремля сообщил на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", – сказал Путин.

Он добавил, что через два часа после вакцинации чувствует себя хорошо.

Президент РФ получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта, о получении второй дозы он объявил 14 апреля. Ему сделали прививки вакциной "Спутник V". 30 июня Путин ответил, почему процедура была непубличной.

"По поводу видео... Я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.

"Спутник Лайт" – однокомпонентная вакцина.