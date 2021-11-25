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"Семь лет в коллайдере разрабатывали "гадзилу". Участница марша в Киеве выдала "сенсационную информацию" про вакцины от COVID. Видео

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Получивших прививку антивакцинаторы называют "гуманоидами" и "генно-модифицированными людьми"
Получивших прививку антивакцинаторы называют "гуманоидами" и "генно-модифицированными людьми"
Фото: bykvu.com

Участница марша в Киеве 24 ноября поделилась креативными теориями заговора антивакцинаторов о том, для чего нужна и как работает вакцинация от коронавируса. С ней беседовал корреспондент "Апострофа".

"Я хочу сказать такую сенсационную информацию, что они семь лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "гадзила". "Гад" – это гады, "ил" на английском – это болезнь. И вот эта "гадзила" предназначена для того, чтобы при нажатии лучами специальными радиолокации или 5G, если даже мысль у человека этим глобалистам не нравится, можно было его уничтожить", – заявила она.

Участница митинга заверила, что "по документам тех, кто принимает вакцину, они называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами". И эти люди принадлежат той компании, чья эта вакцина... Они лишаются всех прав государства и являются генно-модифицированными людьми". 

Кто "они", по каким "документам" и как с биологической точки зрения женщина представляет себе этот процесс, она не уточнила. 

"На местах, в частности, в России, под медицинскими учениями заходят войска глобалистов и начинают эксперименты над вакцинированными... В Казани уже начался эксперимент над человечеством. Заехало 13–15 ноября около 50 радиолокационных машин, которые оцифровали 50 тысяч вакцинированных. Одним повысили температуру, другим – давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу", – заявила она.

Также, по мнению участницы митинга, с помощью вакцин внедряют "криптовалютную технологию и люциферазу, чтобы светиться светом".

Контекст:

В украинских соцсетях в 2020 году было зафиксировано 250 тыс. фейков о COVID-19, сообщал со ссылкой на данные исследований ООН министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Осенью 2020 года Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации, в марте 2021 года Twitter начал маркировать сообщения с дезинформацией о вакцинах от COVID-19.

По данным Associated Press, Китай при помощи России и Ирана распространял фейки о создании коронавируса в США. Кроме того, в США считают, что РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин от коронавируса.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины также заявляли, что Россия проводит в Украине спецоперацию против вакцинации от COVID-19.

В начале ноября в Киеве прошла акция антивакцинаторов. Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что участники акций в Украине и в Молдове были с плакатами одинакового дизайна.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал митинг насмешкой над медицинскими работниками. "Любой антивакцинаторский дух сразу исчезает в реанимациях, когда человек попадает в больницу. Поэтому надо думать, что говорить и что делать", – подчеркнул он.

24 ноября в Киеве антивакцинаторы пришли под Раду и СБУ с кодами на плакатах, ведущими на сайт "Единой России".

видео

Видео: Апостроф TV / YouTube
Теги: Киев, вакцинация, фейк, болезнь, гуманоид, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, коронавирус
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