"Семь лет в коллайдере разрабатывали "гадзилу". Участница марша в Киеве выдала "сенсационную информацию" про вакцины от COVID. Видео

"Я хочу сказать такую сенсационную информацию, что они семь лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "гадзила". "Гад" – это гады, "ил" на английском – это болезнь. И вот эта "гадзила" предназначена для того, чтобы при нажатии лучами специальными радиолокации или 5G, если даже мысль у человека этим глобалистам не нравится, можно было его уничтожить", – заявила она.

Участница митинга заверила, что "по документам тех, кто принимает вакцину, они называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами". И эти люди принадлежат той компании, чья эта вакцина... Они лишаются всех прав государства и являются генно-модифицированными людьми".

Кто "они", по каким "документам" и как с биологической точки зрения женщина представляет себе этот процесс, она не уточнила.

"На местах, в частности, в России, под медицинскими учениями заходят войска глобалистов и начинают эксперименты над вакцинированными... В Казани уже начался эксперимент над человечеством. Заехало 13–15 ноября около 50 радиолокационных машин, которые оцифровали 50 тысяч вакцинированных. Одним повысили температуру, другим – давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу", – заявила она.

Также, по мнению участницы митинга, с помощью вакцин внедряют "криптовалютную технологию и люциферазу, чтобы светиться светом".