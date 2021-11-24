В Киеве антивакцинаторы пришли под Раду и СБУ с кодами на плакатах, ведущими на сайт "Единой России"

На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек Фото: bykvu.com

По информации НВ, акцию организовало движение "Права человека", основатель которого Остап Стахив находится под арестом по подозрению в попытке свержении строя или захвате власти. В СБУ заявляли, что он под "антивакцинаторскими" лозунгами пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, эту деятельность курировали из России.

Фото: bykvu.com

Митинг начался утром у стен Верховной Рады. К протестующим никто не вышел – народные депутаты на этой неделе работают с избирателями, пленарных заседаний нет.

Позднее люди организованной колонной двинулись по улице Грушевского, Крещатику и бульвару Шевченко к зданию СБУ на Владимирской. В колонне было, по оценке "Букв", около 1500 человек. Для прохождения колонны полиция с утра перекрыла центральные улицы города.

На некоторых плакатах противников вакцинации были перечеркнутые QR-коды – митингующие выступали против COVID-сертификатов.

"Я не знаю, кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт "Единой России". И это не шутка", – обратил внимание журналист Остап Говда.

Антивакцинатори у Києві протестують із плакатами, на яких зображені перекреслені QR-коди, які ведуть на сайт кремлівської партії ”Єдінай Расії” pic.twitter.com/7GEQkbxdNZ — НВ (@tweetsNV) November 24, 2021

В комментариях у Говды пользовательница с ником Paul Yakovich заявила, что она – девушка с фотографии и что фото взято из интернета, а код раньше "был пустым (бутафорским)". "Во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, в том числе против "Единой России", – заявила она.

Скриншот: Ostap Govda / Facebook

Комментаторы в Facebook предполагают, что плакаты скачаны из российских антивакцинаторских групп.