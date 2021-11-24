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ОБЩЕСТВО

В Киеве антивакцинаторы пришли под Раду и СБУ с кодами на плакатах, ведущими на сайт "Единой России"

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На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек
На акции было, по данным СМИ, около 1500 человек
Фото: bykvu.com

В Киеве сегодня прошел марш, участники которого протестовали против вакцинации от COVID-19 и требовали освободить львовского антивакцинатора Остапа Стахива. Об этом написали "Буквы" и НВ.

По информации НВ, акцию организовало движение "Права человека", основатель которого Остап Стахив находится под арестом по подозрению в попытке свержении строя или захвате власти. В СБУ заявляли, что он под "антивакцинаторскими" лозунгами пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, эту деятельность курировали из России.

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Митинг начался утром у стен Верховной Рады. К протестующим никто не вышел – народные депутаты на этой неделе работают с избирателями, пленарных заседаний нет.

Позднее люди организованной колонной двинулись по улице Грушевского, Крещатику и бульвару Шевченко к зданию СБУ на Владимирской. В колонне было, по оценке "Букв", около 1500 человек. Для прохождения колонны полиция с утра перекрыла центральные улицы города.

На некоторых плакатах противников вакцинации были перечеркнутые QR-коды – митингующие выступали против COVID-сертификатов.

"Я не знаю, кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт "Единой России". И это не шутка", – обратил внимание журналист Остап Говда.

https://www.facebook.com/GovdaOst/posts/4481372435264231

В комментариях у Говды пользовательница с ником Paul Yakovich заявила, что она – девушка с фотографии и что фото взято из интернета, а код раньше "был пустым (бутафорским)". "Во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, в том числе против "Единой России", – заявила она.

Скриншот: Ostap Govda / Facebook
Скриншот: Ostap Govda / Facebook

Комментаторы в Facebook предполагают, что плакаты скачаны из российских антивакцинаторских групп.

Скриншот: Victor Tregubov / Facebook
Скриншот: Victor Tregubov / Facebook

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 24 ноября в Украине сделали более 23 млн прививок от COVID-19, обе дозы вакцины получили 10,2 млн человек.

Теги: Киев, протесты, митинг, вакцинация, марш, коронавирус, Остап Стахив
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