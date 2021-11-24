Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин от гриппа для медиков – Минздрав

Вакцины Украина получила по механизму PIVI (The Partnership for Influenza Vaccine Introduction).
"Это вакцины корейского производства, 17–19 ноября их уже доставили в регионы. Кроме того, более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов были закуплены за средства государственного бюджета", – сказал министр.
Этими вакцинами будут прививать украинцев из групп риска – медработников, людей старше 60 лет, военных и учителей. По словам Ляшко, эти вакцины сейчас развозятся в регионы.
Ляшко напомнил, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа можно одновременно, но в разные руки.
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.
В этом эпидсезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа трех производителей, первые поступления уже в аптеках, сообщали в Минздраве 7 октября.
Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассчитывает, что медиков смогут привить от гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи. В этом году в аптеки, по его данным, планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом. Кабмин Украины в сентябре намеревался выделить $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.
В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек.