Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин от гриппа для медиков – Минздрав

Ляшко напомнил, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа можно одновременно, но в разные руки Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Вакцины Украина получила по механизму PIVI (The Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

"Это вакцины корейского производства, 17–19 ноября их уже доставили в регионы. Кроме того, более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов были закуплены за средства государственного бюджета", – сказал министр.

Этими вакцинами будут прививать украинцев из групп риска – медработников, людей старше 60 лет, военных и учителей. По словам Ляшко, эти вакцины сейчас развозятся в регионы.

Ляшко напомнил, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа можно одновременно, но в разные руки.