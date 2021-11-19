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ПОЛИТИКА

Львовского антивакцинатора Стахива арестовали. Он может выйти из СИЗО под залог 1 млн грн

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Стахив провел ночь в СИЗО
Стахив провел ночь в СИЗО
Фото: radiosvoboda.org

Галицкий районный суд Львова на заседании 18 ноября избрал для антивакцинатора Остапа Стахива меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 998,8 тыс. грн залога.

Об этом сообщает Zaxid.net

Срок действия меры пресечения – 60 дней. Стахив, если уплатит залог, должен будет сдать загранпаспорт, не покидать Львов и сообщать следователю о смене мета жительства или работы. 

Сам Стахив после заседания заявил о намерении подать апелляцию на решение суда. Как сообщает "Радіо Свобода", он считает, что это решение политическое. Денег на уплату залога у Стахива, по его словам, нет. 

Во время заседания у здания суда собрались сторонники антивакцинатора, некоторые приехали из Черниговской и Херсонской областей. Среди них был херсонский пророссийский активист и противник вакцинации Кирилл Стремоусов, отмечает "Радіо Свобода". Стахив, как сказано в публикации, эту ночь провел в СИЗО. 

На визит Стремоусова 17 ноября в Facebook отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. 

"Этот человек – гражданин не знаю какой страны – "едет во Львов на войну". Уважаемый, у нас идет война против страны-агрессора на востоке. А то, чем здесь занимался Стахив с приспешниками – задуривание мозгов людям, которые, к сожалению, не выработали иммунитет от пропаганды и другого информационного дерьма. Мы не слепы и видим, как и в чьих интересах работают ботофермы", – написал тогда мэр и обратился к Службе безопасности Украины и полиции с просьбой "не допустить событий, противоречащих здравому смыслу и закону". 

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/462419915246117

Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения антивакцинатору должно было состояться 17 ноября, но Стахив не явился в суд. Заседание перенесли, а Стахив сейчас находится в медучреждении в Закарпатской области.  

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщил, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от "Голоса" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Zaxid.net отметил, что после обысков Стахива увезли в больницу, но медики не нашли оснований для госпитализации и отпустили его.

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, СБУ, СИЗО, Андрей Садовый, залог, Кирилл Стремоусов, суд, Остап Стахив
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