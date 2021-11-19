Львовского антивакцинатора Стахива арестовали. Он может выйти из СИЗО под залог 1 млн грн

Об этом сообщает Zaxid.net.

Срок действия меры пресечения – 60 дней. Стахив, если уплатит залог, должен будет сдать загранпаспорт, не покидать Львов и сообщать следователю о смене мета жительства или работы.

Сам Стахив после заседания заявил о намерении подать апелляцию на решение суда. Как сообщает "Радіо Свобода", он считает, что это решение политическое. Денег на уплату залога у Стахива, по его словам, нет.

Во время заседания у здания суда собрались сторонники антивакцинатора, некоторые приехали из Черниговской и Херсонской областей. Среди них был херсонский пророссийский активист и противник вакцинации Кирилл Стремоусов, отмечает "Радіо Свобода". Стахив, как сказано в публикации, эту ночь провел в СИЗО.

На визит Стремоусова 17 ноября в Facebook отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Этот человек – гражданин не знаю какой страны – "едет во Львов на войну". Уважаемый, у нас идет война против страны-агрессора на востоке. А то, чем здесь занимался Стахив с приспешниками – задуривание мозгов людям, которые, к сожалению, не выработали иммунитет от пропаганды и другого информационного дерьма. Мы не слепы и видим, как и в чьих интересах работают ботофермы", – написал тогда мэр и обратился к Службе безопасности Украины и полиции с просьбой "не допустить событий, противоречащих здравому смыслу и закону".

Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения антивакцинатору должно было состояться 17 ноября, но Стахив не явился в суд. Заседание перенесли, а Стахив сейчас находится в медучреждении в Закарпатской области.