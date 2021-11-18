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ПРОИСШЕСТВИЯ

Львовскому антивакцинатору Стахиву не смогли избрать меру пресечения, так как он не явился в суд

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Суд перенес заседание на 18 ноября
Суд перенес заседание на 18 ноября
Фото: depositphotos.com

Антивакцинатору Остапу Стахиву 17 ноября не смогли избрать меру пресечения, так как он не явился в суд. Об этом сообщила помощница судьи Олега Юркива, который должен был избирать меру пресечения, Диана Кузьма в комментарии "Украинской правде".

"Меру пресечения не избрали, поскольку Стахив не явился на заседание, а мера пресечения обязательно рассматривается при участии лица. Поскольку Стахив не задержан, он должен был сам прийти по повестке. Он не явился, поэтому была совещательная комната и было принято решение о задержании. С сегодняшнего дня правоохранители имеют право на задержание и привод", – сказала она.

Кузьма сообщила, что на суде присутствовали адвокаты Стахива. Отсутствие подзащитного они объяснили тем, что он якобы болен и находится в больнице на лечении, но предоставленные ими документы не были должным образом заверены, поэтому суд не мог их принять во внимание. 

Заседание суда перенесли на 18 ноября.

Как сообщил портал Zaxid.net, адвокаты Стахива заявили, что он на лечении в Сваляве Закарпатской области. Судья разрешил исполнительной службе привести подозреваемого на заседание в случае, если врачи подтвердят, что состояние его здоровья это позволяет.

И.о. директора Свалявской городской больницы Василий Кошеля подтвердил порталу, что в медучреждение 17 ноября самостоятельно обратился пациент 1985 года рождения с жалобами на проблемы с сердцем. Сейчас он находится на обследовании. По словам врача, правоохранители в больницу пока не приходили, но "запросы были".

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщал, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

16 ноября у Стахива провели обыски. Ему и еще одному фигуранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Zaxid.net отметил, что после обысков Стахива увезли в больницу, но медики не нашли оснований для госпитализации и отпустили его.

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Львов, Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Остап Стахив
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