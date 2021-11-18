Львовскому антивакцинатору Стахиву не смогли избрать меру пресечения, так как он не явился в суд

"Меру пресечения не избрали, поскольку Стахив не явился на заседание, а мера пресечения обязательно рассматривается при участии лица. Поскольку Стахив не задержан, он должен был сам прийти по повестке. Он не явился, поэтому была совещательная комната и было принято решение о задержании. С сегодняшнего дня правоохранители имеют право на задержание и привод", – сказала она.

Кузьма сообщила, что на суде присутствовали адвокаты Стахива. Отсутствие подзащитного они объяснили тем, что он якобы болен и находится в больнице на лечении, но предоставленные ими документы не были должным образом заверены, поэтому суд не мог их принять во внимание.

Заседание суда перенесли на 18 ноября.

Как сообщил портал Zaxid.net, адвокаты Стахива заявили, что он на лечении в Сваляве Закарпатской области. Судья разрешил исполнительной службе привести подозреваемого на заседание в случае, если врачи подтвердят, что состояние его здоровья это позволяет.

И.о. директора Свалявской городской больницы Василий Кошеля подтвердил порталу, что в медучреждение 17 ноября самостоятельно обратился пациент 1985 года рождения с жалобами на проблемы с сердцем. Сейчас он находится на обследовании. По словам врача, правоохранители в больницу пока не приходили, но "запросы были".